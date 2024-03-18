Хуситы снизили интенсивность ударов по судам в Красном море: возможные причины

Интенсивность ударов хуситов по торговым судам в Красном море и Аденском заливе несколько снизилась. Последним крупным атакованным судном стал танкер MADO, перевозивший сжиженный природный газ (СПГ), серьезно не пострадавший и продолжившийся свой путь.
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