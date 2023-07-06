АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ В Поволжье некий египтянин по имени Саид Абу Мустафа поглумился над священной книгой мусульман.
КОРАН СНОВА ОСКВЕРНИЛИ, ТЕПЕРЬ В УЛЬЯНОВСКЕ
Комментарии
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Владислав Владислав
Тоже хороший вариант.
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1 час.
Владислав Владислав
Вышвырнуть... Фантазии у вас нет ... А как же наши шахты. Они же скучают по этому египтянину, рыдают, ожидая его лет эдак (да чего мелочиться) на пятьдесят.
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1 час.
Борис Виленский
Это мысль!
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56 мин.
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