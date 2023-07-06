Темы дня

124 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ВЫ свечку держали? А если нет доказательство то это уже статья и называется она "КЛЕ:ВЕТА" и плюс еще несколько . Так...Провластные покро...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Легко сказать. Вы когда-нибудь стояли один лицом к лицу с бандой криминальных отморозков? И как нужно суметь их страв...Провластные покро...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Легко сказать. Вы когда-нибудь стояли один лицом к лицу с бандой криминальных отморозков? И как нужно суметь их страв...Провластные покро...

КОРАН СНОВА ОСКВЕРНИЛИ, ТЕПЕРЬ В УЛЬЯНОВСКЕ

КОРАН СНОВА ОСКВЕРНИЛИ, ТЕПЕРЬ В УЛЬЯНОВСКЕ

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ В Поволжье некий египтянин по имени Саид Абу Мустафа поглумился над священной книгой мусульман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Тоже хороший вариант.
Ответить
1 час.
Владислав Владислав
Вышвырнуть... Фантазии у вас нет ... А как же наши шахты. Они же скучают по этому египтянину, рыдают, ожидая его лет эдак (да чего мелочиться) на пятьдесят.
Ответить
1 час.
Борис Виленский
Это мысль!
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх