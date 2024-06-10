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По рублю с плеча: доля токсичных валют в расчетах РФ за экспорт обновила минимум

По рублю с плеча: доля токсичных валют в расчетах РФ за экспорт обновила минимум

Россия всё активнее переходит на торговлю в нацвалютах. Доля токсичных денежных единиц в расчетах РФ за экспорт упала ниже 18%, обновив исторический минимум, а доля рубля подскочила до максимальных 44,7%, выяснили «Известия».

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