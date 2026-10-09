Пенсии в России начнут повышать по новой схеме: что изменится в 2027 году

В России в 2027 году планируют вернуться к двойной индексации пенсий после перерыва в 2019 году. О предстоящих сообщила вице-премьер Татьян Голикова на пресс-конференции, посвященной старту Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности».