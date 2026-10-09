Пенсии в России начнут повышать по новой схеме: что изменится в 2027 году

В России в 2027 году планируют вернуться к двойной индексации пенсий после перерыва в 2019 году. О предстоящих сообщила вице-премьер Татьян Голикова на пресс-конференции, посвященной старту Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Не только прекращ...
- «Главная легенда ...
- «Проживала судьбы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым