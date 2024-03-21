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В Караганде в районе рынка пассажирский автобус столкнулся с автомобилем

В Караганде в районе рынка пассажирский автобус столкнулся с автомобилем

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось 20 марта, в Караганде в районе рынка. На пересечении проспекта Бухар жырау и улицы Керамической столкнулись пассажирский автобус и легковая машина, сообщает корреспондент ekaraganda.

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