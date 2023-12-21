РЭО настроит экомониторинг с помощью снимков дистанционного зондирования Земли

Российский экологический оператор подписал с акционерным обществом «СИТРОНИКС» соглашение, в рамках которого стороны планируют развивать экологический мониторинг за счет применения снимков дистанционного зондирования Земли.
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