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Влияние распределения nonce на децентрализацию майнинга биткоина

Влияние распределения nonce на децентрализацию майнинга биткоина

В 32-битных значениях nonce, определяющих хэш блоков в сети Bitcoin, обнаружены отклонения. Автор статьи замечает, что майнеры предпочитают низкие значения, что может угрожать децентрализации.

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