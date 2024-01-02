Украинцы виновата лишь в том что их истребляет как слепых котят человек который никакое отношения к этой национальности не имеет и все его родственники в Израиле.

НЭ

Наталья Эрнст

Они там все - выруси. И без разницы, кто бы был у власти. Хоть с русской фамилией, хоть с украинской.. Он бы делал точно тоже самое. Потому что хохлы - жадные и трусливые. Не зря же столько пословиц есть, про их сущность.