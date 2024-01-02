Протоиерей Андрей Ткачёв очень метко переосмыслил сказанное писателем Николаем Гоголем. Удивительно, но, судя по всему, даже сам автор в своё время не понимал, какие глубины раскрыл.
СБЫВШИЕСЯ ПРОРОЧЕСТВА ГОГОЛЯ: ТАК ЧЁТКО, ЧТО ДАЖЕ СТРАШНО
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Украинцы виновата лишь в том что их истребляет как слепых котят человек который никакое отношения к этой национальности не имеет и все его родственники в Израиле.
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3 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Они там все - выруси. И без разницы, кто бы был у власти. Хоть с русской фамилией, хоть с украинской.. Он бы делал точно тоже самое. Потому что хохлы - жадные и трусливые. Не зря же столько пословиц есть, про их сущность.
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58 мин.
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