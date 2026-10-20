© Efrem Lukatsky/APГлава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение в беседе с РИА Новости, что на территории Украины сформировались «реальные силы», которые способны сменить нынешний киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским.
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