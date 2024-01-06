Хоккеист Александр Радулов вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ. Это произошло после того, как казанский “Ак Барс”, за который сейчас играет нападающий, обыграл “Адмирал” из Владивостока в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет, сообщает sports.