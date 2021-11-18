Заседание суда по делу коммуниста Самсонова перенесли на 19 ноября

Заседание суда по делу депутата Артёма Самсонова, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, перенесли на 19 ноября.
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