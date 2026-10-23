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Пилот « Макларена » Ландо Норрис в преддверии Гран-при США рассказал, что команда по-прежнему разрешает ему и Оскару Пиастри вести борьбу друг с другом, несмотря на недавние инциденты.