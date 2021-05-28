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В Центре противопожарной пропаганды наградили победителей городской заочной викторины

В Центре противопожарной пропаганды наградили победителей городской заочной викторины

Организаторами заочной викторины традиционно выступили МБУ УПО г. Уфы, Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Башкирский Республиканский Советом Ветеранов МЧС России, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.

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