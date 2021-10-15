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Андрей Малахов удивил новой прической

46-летний телеведущий Андрей Малахов  решил сменить имидж и сделал новую укладку. Андрея Малахова все привыкли видеть с челкой и длинными, доходящими до плеч волосами, поэтому на новом фото, появившемся в Instagram телеведущего, его не сразу узнали.

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