Андрей Малахов удивил новой прической

46-летний телеведущий Андрей Малахов решил сменить имидж и сделал новую укладку. Андрея Малахова все привыкли видеть с челкой и длинными, доходящими до плеч волосами, поэтому на новом фото, появившемся в Instagram телеведущего, его не сразу узнали.