Царьград Коллаж Царьграда В августе в Абхазии праздновалась очередная годовщина признания Россией её независимости.
Абхазия и Таджикистан, где русским не рады: "Дружба народов", не окупившая потраченные миллионы
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Дружба не окупившая потраченные миллионы. Истина из веков, где говорили, что друг за деньги это скрытый враг! Но мы повторяем ошибки СССР, где 15 этих республик получали от России всё что можно получить. А мы ездили в Прибалтику что бы купить в квартиру мебель. А сегодня выясняется, что это они кормили Россию и есть сегодня злейшие враги. Кому как не власти это знать!
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42 мин.
Александр Шилов
Поменьше надо в засос с братьями нашими меньшими целоваться.
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22 мин.
Иван Михайлович Строгов
На выборах в России, видимо не за тех голосовали?
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8 мин.
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