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Ученые обнаружили, что глубоко в недрах Земли притаилась и выжидает новая жизнь: биомасса до 20 млрд тонн затмит человечество

Ученые обнаружили, что глубоко в недрах Земли притаилась и выжидает новая жизнь: биомасса до 20 млрд тонн затмит человечество

Ученые обнаружили, что глубоко в недрах Земли притаилась и выжидает новая жизнь: биомасса до 20 млрд тонн затмит человечество Ольга БезродняяОдно из последних событий стало поистине шокирующим: в недрах нашей планеты была обнаружена беспрецедентная биомасса.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Это каловые массы туда стекают.
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14 час.
ВС
Владимир Сергеев
Использование этой биомассы в пищу гарантирует увеличение продолжительности жизни людей до 300 лет.
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14 час.
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