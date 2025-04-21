Ученые обнаружили, что глубоко в недрах Земли притаилась и выжидает новая жизнь: биомасса до 20 млрд тонн затмит человечество Ольга БезродняяОдно из последних событий стало поистине шокирующим: в недрах нашей планеты была обнаружена беспрецедентная биомасса.
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