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ВСУ совершили попытку атаки беспилотниками на Дагестан

ВСУ совершили попытку атаки беспилотниками на Дагестан

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Украинские военные попытались атаковать Каспийск дронами-камикадзе. Все беспилотники были уничтожены, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
А хохлосвиньи ещё дооооолго будут гадить!!!! СМЕРШ!!АУ?ГДЕ ТЫ? Я О НАШИХ ,РОССИЙСКИХ ЖДУНАХ ГОВОРЮ!!!!!
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16 час.

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