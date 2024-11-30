ВСУ совершили попытку атаки беспилотниками на Дагестан

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Украинские военные попытались атаковать Каспийск дронами-камикадзе. Все беспилотники были уничтожены, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
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