США и Россия готовятся начать мирные переговоры. Чего от них ждать и какое место в них отведено Украине и Европе?

После телефонных разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским от Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся в воскресенье, 16 февраля, ожидали новостей о дальнейших контактах и развитии переговорного процесса.