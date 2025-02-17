США и Россия готовятся начать мирные переговоры. Чего от них ждать и какое место в них отведено Украине и Европе?

После телефонных разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским от Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся в воскресенье, 16 февраля, ожидали новостей о дальнейших контактах и развитии переговорного процесса.
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