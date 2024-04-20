Тулякам напомнили, кому противопоказано сдавать кровь

Сдавать кровь противопоказано людям не только с инфекционными, но и хроническими заболеваниями. Причину Тульской службе новостей объяснила врач-трансфузиолог, заместитель главного врача по медицинской части областной станции переливания крови Мария Феофилова.
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