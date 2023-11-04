В Москве упростили получение льгот по оплате взносов на капремонт

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт. Заявителям больше не нужно будет предоставлять копии трудовой книжки и документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение.
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