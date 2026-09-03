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Аргументы и Факты

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Путин призвал создать стимулы для семей и женщин с целью роста рождаемости

Путин призвал создать стимулы для семей и женщин с целью роста рождаемости

Условия, которые будут мотивировать семьи и молодых женщин, следует создавать в России с целью повышения уровня рождаемости, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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