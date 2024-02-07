Биджиев возглавит «Динамо» из Махачкалы после отставки Бердыева

Новым тренером махачкалинского «Динамо», лидирующего в Первой лиге, станет Хасанби Биджиев. Дагестанский клуб объявил в соцсетях: договоренность с Биджиевым достигнута, и в четверг, 8 февраля, он прилетит на сбор в Турцию, чтобы подписать контракт.