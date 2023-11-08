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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Согласно Джейсону Шрайеру, Grand Theft Auto 6 официально представят на этой неделе, ...

Согласно Джейсону Шрайеру, Grand Theft Auto 6 официально представят на этой неделе, ...

Согласно Джейсону Шрайеру, Grand Theft Auto 6 официально представят на этой неделе, а трейлер покажут в декабреИзвестный инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщает, что Rockstar Games планирует анонсировать следующую долгожданную игру Grand Theft Auto уже на этой неделе, по словам людей, знакомых с ее планами.

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