Более 200 заявок подано на участие в конкурсе «Исследуй город»

В Москве завершился прием заявок на участие в открытом конкурсе «Исследуй город», зарегистрированы 181 команда независимых исследователей и 22 компании, среди которых проектные организации, архитектурные бюро и профессиональные научно-исследовательские коллективы.
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