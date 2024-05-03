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Более 200 заявок подано на участие в конкурсе «Исследуй город»

Более 200 заявок подано на участие в конкурсе «Исследуй город»

В Москве завершился прием заявок на участие в открытом конкурсе «Исследуй город», зарегистрированы 181 команда независимых исследователей и 22 компании, среди которых проектные организации, архитектурные бюро и профессиональные научно-исследовательские коллективы.

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