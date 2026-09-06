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Мировое обозрение

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Белый дом: Уиткофф обсуждал с Путиным «существенные планы» по Украине

Белый дом: Уиткофф обсуждал с Путиным «существенные планы» по Украине

Американская дипломатия переходит к решающей фазе: спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным, заявив о продвижении «существенных планов» по урегулированию украинского конфликта.

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