США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, — Трамп

США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, заявил Трамп. «Надеемся, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут привлечены к ответственности за соблюдение святости этих прямых переговоров», — Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии