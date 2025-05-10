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Русская весна

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США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, — Трамп

США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, — Трамп

США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, заявил Трамп. «Надеемся, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут привлечены к ответственности за соблюдение святости этих прямых переговоров», — Трамп.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Дальше что почему он не говорит будем ждать когда их снова вооружат
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11 час.
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