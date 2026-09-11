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Суть Событий

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Камилу Валиеву все же лишили нейтрального статуса

Камилу Валиеву все же лишили нейтрального статуса

Российскую фигуристку Камилу Валиеву лишили нейтрального статуса. Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил ее апелляцию.

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