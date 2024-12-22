Разрешение Запада на удары вглубь России не изменило ситуацию на поле боя в пользу Киева. Об этом в колонке, опубликованной киевским антироссийским пропагандистским изданием «Новое время» пишет профессор кафедры международной безопасности британского Бирмингемского университета Стефан Вольф.
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