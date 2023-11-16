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Тяжёлые встречные бои у Горловки: армия России отражает попытки прорыва и атакует сама (ВИДЕО)

Тяжёлые встречные бои у Горловки: армия России отражает попытки прорыва и атакует сама (ВИДЕО)

Сегодня враг предпринял попытки прорыва на горловском направлении, одна из них была пресечена решительными и слаженными действиями бойцов миномётного расчёта отдельного батальона спецназначения «АрБат», которые уничтожили прикрывавшие атаки огневые точки ВСУ, нацисты понесли потери в живой силе и были вынуждены отступить.

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