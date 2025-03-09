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Марков: из Киева прозвучал первый публичный призыв к завершению конфликта

Марков: из Киева прозвучал первый публичный призыв к завершению конфликта

Заявление бывшего премьер-министра Украины и ныне народного депутата Юлии Тимошенко о необходимости немедленно завершить конфликт с Россией является первым публичным подобным требованием от известного украинского деятеля.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Мадам готовит себе кресло... что бы дали порулить?
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17 час.
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