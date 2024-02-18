Европейской «гиене» мало одной Западной Украины

Буквально на днях бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Rzeczpospolita заявил: «Будущим для Кёнигсбергской области в случае конфликта между НАТО и Россией станет ликвидация этой оккупированной Россией территории.
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