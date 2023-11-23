Игорь Лисин Лучшим ответом Евросоюзу на его, мягко говоря, недружественные действия будет провоцирование миграционного кризиса.
Получите мигрантов и распишитесь. Третий фронт против Запада
Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Эта тактика имеет смысл, уже в европе с этим есть проблемы.
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16 час.
Natalija Osminina
Ближневосточных беженцев в Европу зашлет Лондон. А задача России - это заслать украинских беженцев.
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15 час.
Александр Николаевич
ИМЕННО ТАК!!! Сегодня , даже в Калиненграде снежная пурга. ЭКЗОТИКА! Нужно вывозить людей из-под БОМБ пиндосовских прихлебателей в том же ИЗРАИЛЕ и БЕЗОПАСНО препровождать к тем кто ВСЕ ЭТО ОРГАНИЗОВАЛ! Явно, это не Россия и не Белоруссия!!! А там, где "цветут пальмы"...!!!
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15 час.
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