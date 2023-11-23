Получите мигрантов и распишитесь. Третий фронт против Запада

Александр Николаевич

ИМЕННО ТАК!!! Сегодня , даже в Калиненграде снежная пурга. ЭКЗОТИКА! Нужно вывозить людей из-под БОМБ пиндосовских прихлебателей в том же ИЗРАИЛЕ и БЕЗОПАСНО препровождать к тем кто ВСЕ ЭТО ОРГАНИЗОВАЛ! Явно, это не Россия и не Белоруссия!!! А там, где "цветут пальмы"...!!!