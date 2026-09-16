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Царьград

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"Это вы напали на Россию": Словацкий депутат устроил жёсткую перепалку с Каллас в Европарламенте

"Это вы напали на Россию": Словацкий депутат устроил жёсткую перепалку с Каллас в Европарламенте

Словацкий депутат устроил жёсткую перепалку с Каей Каллас из-за политики ЕС в отношении России. Блага заявил: "Это вы напали на Россию" - и обвинил главу евродипломатии в опасном курсе, который может привести Европу к ядерной войне.

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