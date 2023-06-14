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Посол КНР в РФ Чжан: Запад положительно оценил мирный план Пекина по Украине

Посол КНР в РФ Чжан: Запад положительно оценил мирный план Пекина по Украине

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что европейские государства, которым был представлен мирный план КНР по урегулированию украинского конфликта, положительно отреагировали на предложения Пекина.

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