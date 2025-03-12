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Царьград

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SpaceX отложила запуск Crew Dragon с русским космонавтом в последний момент

SpaceX отложила запуск Crew Dragon с русским космонавтом в последний момент

SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon с русским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа.

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