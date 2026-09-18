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Тульские новости

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На популярном сайте недвижимости нашли самый дорогой частный дом региона

На популярном сайте недвижимости нашли самый дорогой частный дом региона

В Туле уже длительное время не могут продать частный дом, который остается самым дорогим коттеджем в регионе.

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