НБА выложила подборку лучших моментов с участием игроков из первой символической пятерки новичков

НБА объявила состав первой пятерки новичков сезона-2023/24. В состав первой сборной новичков вошли: центровой Чет Холмгрен («Оклахома»), форвард Хайме Хакес («Майами»), форвард Брэндон Миллер («Шарлотт»), защитник Брэндин Подземски («Голден Стэйт») и центровой Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).
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