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Царьград

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Звёздам отменили гонорар в 350 млн, свадьбы Мисс России в Абу-Даби не будет? Что произошло

Звёздам отменили гонорар в 350 млн, свадьбы Мисс России в Абу-Даби не будет? Что произошло

Самая дорогая свадьба года "отменяется"? После сообщений о мероприятии за 500 млн рублей в Абу-Даби у Мисс России и БРИКС Валентины Алексеевой и бизнесмена Ильи Мительмана прозвучало новое заявление.

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