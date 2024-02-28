Названы самые популярные в России китайские автомобили с пробегом

По итогам прошлого года, доля присутствия автомобилей на российском рынке, выпущенных в Китае, увеличилась сразу на 76%, а средняя стоимость таких транспортных средств отмечается на уровне 1 650 000 рублей.
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