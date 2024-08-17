Захарова назвала удручающей новую инклюзивность Олимпиады

Руководство МОК использует служебное положение.фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova--> Руководство МОК использует служебное положение и прошедшую Олимпиаду-2024 для продвижения неолиберальных подходов к «инклюзивности», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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