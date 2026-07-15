Армия России нанесла удары по судам, логистическим и топливным объектам врага в портах Одессы

14.07.2026 - 21:38 Ударными БПЛА поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.