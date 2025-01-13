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Царьград

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Украинские солдаты платят $3000 за побег в Польшу из-за плохих условий службы

Украинские солдаты платят $3000 за побег в Польшу из-за плохих условий службы

Украинский пограничник рассказал о побеге военнослужащих ВСУ в Польшу из-за плохих условий. Шесть сотрудников сдались на границе с Белгородской областью, включая Руслана Задорожного.

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