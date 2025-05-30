«Газпром» - CAPEX растет при снижении долга

«Газпром» - CAPEX растет при снижении долгаГазодобывающая компания представила результаты финансового отчета по МСФО за I квартал 2025 года:Выручка выросла на 1,04% год к году и составила 2,8 трлн рублей.
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