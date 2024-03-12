Расследование военкора Марата Хайруллина: Спятившие ведьмы ВСУ

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Игорь Егоров
Украинские женщины конечно не так страшны, но вот своих детей и мужиков, точно как ведьмы сведут с ума.
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21 час.

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