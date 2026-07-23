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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Появилось видео с фермы бойцовых петухов, с которой может быть связан муж сестры Роналду

В сети появилось видео с одной из ферм в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, где полиция обнаружила около 1500 бойцовых птиц породы мура.

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