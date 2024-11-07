Минюст США планирует прекратить преследование Дональда Трампа после его победы на выборах

Министерство юстиции США намерено прекратить уголовное преследование Дональда Трампа, который одержал победу на президентских выборах 5 ноября, об этом сообщают американские СМИ NBC и CNN, ссылаясь на источники в правительственных кругах.
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