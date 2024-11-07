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Минюст США планирует прекратить преследование Дональда Трампа после его победы на выборах

Минюст США планирует прекратить преследование Дональда Трампа после его победы на выборах

Министерство юстиции США намерено прекратить уголовное преследование Дональда Трампа, который одержал победу на президентских выборах 5 ноября, об этом сообщают американские СМИ NBC и CNN, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

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