Юрий Подоляка: ситуация на фронтах СВО, войска РФ продолжают окружать силы ВСУ под Курахово

Фото: © РИА Новости Юрий Подоляка в своём последнем видео рассказал о ситуации в зоне СВО. В ходе специальной военной операции на Украине российские войска развивают наступление на нескольких направлениях, стремясь взять под контроль стратегически важные районы и перерезать линии снабжения противника.