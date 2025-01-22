«Ъ»: газ для Приднестровья могут начать поставлять через «Турецкий поток»

Газопровод «Турецкий поток» может быть использован для поставок российского газа в Приднестровье. Как сообщила газета «Коммерсантъ», мощности газопровода в объёме 3,1 млн кубометров в сутки были забронированы 20 января зарегистрированной на Кипре компанией Ozbor Enterprises.