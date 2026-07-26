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Газета.ру

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Путин заявил, что 60% границ страны - это водная гладь

Путин заявил, что 60% границ страны - это водная гладь

Президент России Владимир Путин заявил, что 60% границ страны - это водная гладь. Об этом сообщает РИА Новости "Казалось бы, на первый взгляд, мы даже после распада Советского Союза остаемся самой большой в мире по территории страной.

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