Президент России Владимир Путин заявил, что 60% границ страны - это водная гладь. Об этом сообщает РИА Новости "Казалось бы, на первый взгляд, мы даже после распада Советского Союза остаемся самой большой в мире по территории страной.
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