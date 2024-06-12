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Богданов сообщил, что ХАМАС пообещало освободить двух россиян при прекращении огня

Богданов сообщил, что ХАМАС пообещало освободить двух россиян при прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС пообещало освободить двух удерживаемых их боевиками россиян, но для этого необходимо прекращение огня в секторе Газа, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

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