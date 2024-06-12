Богданов сообщил, что ХАМАС пообещало освободить двух россиян при прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС пообещало освободить двух удерживаемых их боевиками россиян, но для этого необходимо прекращение огня в секторе Газа, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
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